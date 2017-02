A.F.Bragança recebeu deputada da Assembleia da República

A deputada do PS do distrito de Bragança na Assembleia da República reuniu, esta segunda-feira, com a direcção da A.F. Bragança. Foram abordadas questões “essenciais da realidade diária” do futebol e futsal no distrito, referiu António Ramos, presidente da A.F.B.

O estatuto do dirigente associativo, a fiscalidade, as taxas que são cobradas aos clubes de futsal pela utilização dos pavilhões ou o recrutamento de pessoas qualificadas para trabalhar nas associações e clubes estiveram em cima da mesa de trabalho.