Agrupamento de Escolas Miguel Torga participa em projecto internacional para capacitar alunos no estudo da matemática

O agrupamento de escolas Miguel Torga, em Bragança apresentou a plataforma desenvolvida no âmbito do projecto Eramus+ com o nome «GEM – Gifted European Mathematicam», no evento com o nome «I’m Maths Smart», que decorreu no passado sábado, com a presença de 40 professores no distrito de Bragança, que agora já podem transmitir aos seus alunos este novo instrumento. O projecto é destinado a alunos do terceiro ciclo, estudantes entre 15 e 16 anos.