AJM/ F.C. Porto vence Supertaça de Voleibol Femininos em Vila Flor

A formação de Matosinhos ainda esteve em vantagem, a vencer por 2-0, com o resultado de 29-27 no primeiro set e 25-23 no segundo.

A AJM/ F.C. Porto reagiu bem no terceiro set ao vencer por 17-25, colocando o marcador em 2-1, e empatou o jogo ao arrecadar um triunfo por 16-25 no quarto set. O último set foi decisivo com vitória por 6-15.

As melhores pontuadoras do jogo foram as leixonenses Maria Noel Pandulli, com 22 pontos, e Carla Sousa (16) e as portistas Bárbara Gomes (19) e Victória Alves Pinto (16).

Rui Moreira, treinador da AJM/FC Porto, considerou que a sua equipa venceu a partida “pela qualidade do grupo”. "Foi importante conseguirmos a reviravolta. A partir do momento em que o nosso serviço funcionou, o bloco passou a ser mais eficaz. Agora, temos um Campeonato e uma Taça para preparar", acrescentou em entrevista ao site da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).

Já Miguel Coelho, técnico do Leixões SC, apontou falhas no serviço de uma equipa que está a crescer. “Nós acusámos um pouco o facto de esta ser uma equipa nova e que precisa de passar por momentos de pressão como este para evoluir.

Falhámos no serviço porque fazia parte da nossa estratégia arriscar e criar pressão na recepção da AJM/FC Porto”, referiu à FPV.

Na lista dos vencedores da Supertaça, competição disputada pelas campeãs nacionais e pelas vencedoras da Taça de Portugal é liderada pelo Castêlo da Maia GC que já ergueu o troféu por seis vezes consecutivas.