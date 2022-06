Alberto Dias reeleito presidente do Rebordelo

É uma das figuras histórias do futebol distrital, há 24 anos que lidera a presidência do Rebordelo e nos próximos dois anos assim se vai manter, Alberto Dias foi reeleito no domingo. O presidente do emblema do concelho de Vinhais encabeçou a única lista a sufrágio.

Alberto Dias, “Santiago” como é apelidado nos meandros da bola, foi o fundador do Rebordelo, em 1997, e recorda os primórdios da história do clube.

“Construí o campo pelado praticamente sozinho. A autarquia ajudou com umas máquinas. Nesse primeiro ano competimos na segunda divisão distrital. No ano seguinte subimos à primeira divisão distrital e em 2003 fomos campeões e participamos no Campeonato nacional da 3ª Divisão”, recordou em entrevista ao Nordeste.

Para a nova temporada, Alberto Dias tem como prioridade renovar com o técnico, Nuno Loureiro. “Eu conto com ele. Ainda não renovou mas quero que ele continue”, afirmou.

O presidente reeleito garante um Rebordelo competitivo e a “lutar sempre pela subida”. Na última temporada, o clube terminou a época no segundo lugar da Divisão de Honra e discutiu o título até à última jornada com o Grupo Desportivo de Bragança.