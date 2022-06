Albufeira de Mirandela com limitações à rega devido à seca

Os números foram avançados depois da última reunião interministerial da Comissão Permanente da Seca, dia 21. Trás-os-Montes, a par do Barlavento Algarvio são as zonas mais preocupantes e a situação não foi alterada pela pouca chuva que caiu a semana passada. A Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, explicou que das 44 albufeiras monitorizadas, duas albufeiras da região, nos concelhos de Mirandela e Chaves, estão já com limitações. “Em relação aos aproveitamentos hidroagrícolas de Veiga, Chaves, e o de Vale de Madeiro, Mirandela há efectivamente restrições à rega para permitir o abastecimento público, com a garantia de que com o uso eficiente da água e as condições criadas nos planos de contingência, nós conseguimos assegurar a campanha de rega para 2022”, afirmou, sendo a primeira prioridade o abastecimento público, os animais e depois as culturas permanentes. A ministra referiu ainda que o Governo terá mais quatro milhões de euros para disponibilizar aos agricultores, retirados do Plano de Recuperação e Resiliência, e ainda 12 milhões de euros do PDR 2020 para instalação de sistemas que permitam melhorar o uso da água por parte dos agricultores. Há ainda cinco barragens transmontanas com níveis preocupantes e que estão a ser acompanhadas muito de perto: Salgueiral em Torre de Moncorvo, Sambade em Alfândega da Fé, Fontelonga em Carrazeda de Ansiães, Valtorno-Mouram no concelho de Vila Flor e Vila Chã em Alijó, estando a ser estudado o uso de camiões cisterna ou reactivação de furos para repor o nível de água nestas albufeiras. É o que se pondera em Carrazeda de Ansiães, concelho que começa já a fazer contas à água de que dispõe, com as reservas abaixo dos 30% na barragem da Fontelonga, que segundo o presidente da Câmara Municipal, João Gonçalves, só tem água disponível até Outubro, caso não chova no Verão. “Estamos já a trabalhar e a tomar medidas para que não falte água este Verão”, disse. O autarca admite que será necessário transportar água da barragem de Foz- -Tua. “Uma opção é muito brevemente podermos transportar água para a albufeira. Há muita dificuldade, nós não temos muitas hipóteses, as que temos é pelo modo rodoviário e está previsto que, se for preciso, e eu creio que sim, iremos fazer esse aporte”, explicou. João Gonçalves adiantou ainda que quem cometer abusos na utilização da água pode vir a ser penalizado, estando “prevista a proibição do uso da água para outros fins, nomeadamente regar e lavar viaturas”. Para dar o exemplo, a câmara está a regar os jardins com água de outras proveniências e as piscinas municipais descobertas este ano não terão a funcionar os balneários. O ministro do Ambiente e da Acção Climática, Duarte Cordeiro, apelou ao uso eficiente da água. “Temos de saber gerir a água de forma mais racional. Apesar da situação grave que o país vive, nós temos a água para consumo humano salvaguardada para um período de dois anos”, acrescentou. A comissão de acompanhamento decidiu ainda implementar 28 novas medidas de mitigação da seca, que se juntam às 50 já tomadas em Fevereiro, tendo sido disponibilizados para isso 5 milhões de euros do Fundo Ambiental.