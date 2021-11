Alcídio Lopes, José Cidré Moreno, Ana Pimentel e Vítor Magalhães vão ser homenageados na gala do centenário da FPA

A Federação Portuguesa de Atletismo comemora um século de história no próximo dia 18 de Dezembro.

A data vai ser assinalada com uma gala, no Casino do Estoril, que tem como objectivo homenagear figuras marcantes dos últimos cem anos do atletismo em Portugal.

As associações distritais também não são esquecidas e já indicaram as personalidades que vão ser homenageadas na cerimónia de comemoração do centenário da federação.

A Associação de Atletismo de Bragança propôs quatro: Alcídio Lopes (presidente da direcção da AAB de 1988 a 2001 e presidente da Mesa da Assembleia Geral de 2001 a 2015), José Cidré Moreno (Director Técnico Regional da FPA de 1983 a 2003, elemento da direção de 2003 a 2017, consultor técnico desde 2017), Ana Paula Pimentel (treinadora da Associação Cultural e Recreativa de Vila Flor onde formou atletas com relevantes resultados em competições nacionais de juvenis juniores entre 1997 e 2004) e Vítor Magalhães (dirigente do Clube Amador de Mirandela desde 1982, presidente da direcção no período 2004-2021 e tesoureiro desde 2021).

Trata-se de personalidades “cuja acção contribuiu de modo relevante para a divulgação, promoção e desenvolvimento na modalidade atletismo no distrito de Bragança”, como se lê no documento da AAB.

A Gala do Centenário da Federação Portuguesa de Atletismo vai realizar-se no Casino do Estoril, no dia 18 de Dezembro, e terá como ponto alto a nomeação das personalidades nas categorias de jornalista, dirigente, treinador, atleta masculino, atleta feminino.

A federação já colocou a votação online. A lista de nomeados foi elaborada pela direcção da FPA e serão apurados quatro finalistas para cada uma das categorias.