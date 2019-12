Alfândega da Fé distinguida pelo Programa de Desporto Adaptado

Trata-se de um reconhecimento à promoção e prática de actividades físicas e desportivas adaptadas, em parceria com a Associação Leque (Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais) de Alfândega da Fé.

Com a implementação de um programa de desporto adaptado o município criou condições para a prática regular de desporto por pessoas com necessidades especiais.

As modalidades mais praticadas são o parahóquei e o futsal, mas também são dinamizadas outras actividades físicas, de contacto com a natureza e com recurso a aparelhos de ginásio todas as semanas.

A Associação Leque, em conjunto com a Câmara Municipal de Alfândega da Fé, aderiu, em 2016, ao programa ParaHóquei da Federação Portuguesa de Hóquei. Desde então, alguns atletas já foram convocados para a selecção nacional de parahóquei, sendo que um deles integrou mesmo a selecção no Euro-ParaHóquei, este ano, na Bélgica.

No futsal a Associação Leque alcançou o segundo lugar num torneio para competição adaptada.

O Programa de Desporto Adaptado do Ano 2019 distinguiu quatro municípios a nível nacional.