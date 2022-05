Alfândega da Fé recebe 1º Grande Prémio de Ciclismo

O 1º Grande Prémio de Ciclismo de Alfândega da Fé está marcado para o próximo fim-de-semana, dias 21 e 22, e é a primeira de três provas do Open Regional de Estrada da Associação de Ciclismo de Bragança (ACB).

A competição começa no sábado com um contra-relógio de 9 quilómetros e para domingo está agendada uma prova em linha de 90 quilómetros.

São esperados cerca de 150 ciclistas com destaque para os da UDAR Quinchães, que mais uma vez participam em massa nas provas transmontanas. “À semelhança da Volta ao Nordeste, vamos ter várias equipas de fora do distrito de Bragança. Quase todas as que participaram na Volta ao Nordeste estão inscritas para o GP de Alfândega da Fé”, disse Miguel Monteiro, presidente da ACB.

Esta será a primeira vez que a ACB organiza um Grande Prémio de Ciclismo e o objectivo é implementar a prova em outros concelhos. “A ideia é lançar o desafio aos restantes concelhos. Para os municípios um evento destes com dois dias tem muito mais interesse, pois os ciclistas e quem os acompanha ficam, neste caso em Alfândega, de um dia para o outro. É uma prova que mexe com o turismo e a economia local. Queremos promover esta prova noutros concelhos também”.

O 1º Grande Prémio de Ciclismo de Alfândega da Fé é organizado é pela Associação Ciclismo de Bragança, em conjunto com o Município de Alfandega da Fé e a Casa do F.C. Porto local. A prova é reservada a ciclistas das categorias de Masters, Elite e Sub-23 Amadores.