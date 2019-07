Alfândega da Fé recebe exposição “Nesta Casa Mora o Dragão” do Museu do F.C. Porto

“Nesta Casa Mora o Dragão” é o nome da exposição que o Museu do F.C. Porto leva para fora de portas. O ponto de paragem é a vila de Alfândega da Fé, onde os dragões vão mostrar na Casa da Cultura Mestre José Rodrigues vários objectos e fotografias que revisitam o passado dos azuis e brancos.

Esta será a primeira vez que as memórias portistas são transportadas para fora do museu, depois da “experiência zero” em Marco de Canaveses há dois anos e que, segundo Jorge Maurício Pinto, “correu muito bem”. “Volvidos dois anos vamos inaugurar esta exposição em Alfândega da Fé. Esta carrega ainda mais responsabilidade e realça ainda mais a marca do Museu e do F.C. Porto, mas mantém a sua essência”, acrescentou o director de programação e eventos do Museu do F.C. Porto.

A exposição conta com o apoio incondicional da Casa do F.C. Porto de Alfândega e do município.

Os visitantes vão ter a oportunidade de ver objectos e outros exclusivos saídos das colecções do Museu do FCP e uma mostra de fotografias. “Vamos ter uma mostra de fotojornalismo, que inaugurámos no âmbito dos 125 anos do clube e dos 5 anos do museu, de alguns fotojornalistas que acompanharam o quotidiano portista e portuense ao longo das últimas décadas do século passado”.

A exposição retrata ainda a relação do escultor José Rodrigues e do arquitecto Alcino Soutinho, que projectou a Casa da Cultura alfandeguense, com a memória e o património do clube.

O Museu do FCP é “o mais visitado da cidade do Porto”, destacou Jorge Maurício Pinto, e “o único de um clube de futebol que é membro afiliado da Organização Mundial de Turismo”. “Há quatro anos que lideramos o ranking de avaliação positiva dos museus do Norte de Portugal”, frisou.

A inauguração da exposição está marcada para esta quarta-feira, às 15:30, e vai estar patente na Casa da Cultura Mestre José Rodrigues até ao fina de Setembro. A entrada é livre.