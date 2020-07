Alfândega da Fé recebe galardão de Município Amigo do Desporto 2019

Alfândega da Fé continua a destacar-se na área desportiva e desta vez pelo segundo ano consecutivo. O Município recebeu da Associação Portuguesa de Gestão de Desporto - APOGESD e da Cidade Social o galardão “Município Amigo do Desporto 2019”.

Este prémio reconhece e valoriza as boas práticas desenvolvidas pelas câmaras municipais na área do desporto. No caso de Alfândega da Fé destaca-se o desporto sénior, escolar e adaptado. Há ainda outras iniciativas como a Meia Maratona da Cereja, o KM Vertical ou o Trail de Montanha, que de forma individual ou em parceria, têm dinamizado o concelho.

O Programa Município Amigo do Desporto foi instituído em 2016 pela Associação Portuguesa de Gestão de Desporto - APOGESD e pela plataforma Cidade Social, com o objectivo de distinguir, anualmente, os municípios que desenvolvem uma política de apoio ao desporto de excelência.

Este não é o único galardão recebido pelo Município de Alfândega da Fé relativo a 2019. A autarquia já tinha sido distinguida pelo Programa de Desporto Adaptado, resultado da promoção local de actividades desportivas e físicas adaptadas, levadas a cabo pela autarquia em parceria com a Associação Leque (Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais).

Foto de Município de Alfândega da Fé