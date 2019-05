Alfandeguense distinguiu atletas, treinadores e directores

A Associação Recreativa Alfandeguense (ARA) promoveu, no passado domingo, a II Gala de final de época.

Foram várias as figuras do passado e do presente da colectividade distinguidas e reconhecidas pela sua dedicação.

O clube homenageou a primeira direcção, o professor João Nunes, e três figuras emblemáticas do clube que faleceram em 2018: António Afonso, António Leria e o antigo jogador e treinador Joaquim Barros.

A direcção não esqueceu as restantes associações do concelho de Alfândega da Fé, que distinguiu pela promoção da prática desportiva: AR Valpereiro, Associação Desportiva de Alfândega da Fé, Casa do SLB e LEQUE.

A nível interno ficaram em casa os prémios de director e directora do ano, treinador, atleta do ano de todos os escalões, sócio do ano e subira ao palco as equipas de bâmbis, petizes e traquinas.

Também o desempenho escolar dos pequenos atletas foi premiado, melhor aluno do 1º ciclo e o melhor aluno do 2º, 3º Ciclo, secundário e profissional receberam também um voucher para a compra de material escolar.

Ricardo Castilho, presidente do clube, destacou o apoio “incondicional do município” na realização da gala. “Tivemos várias parcerias mas só com a ajuda da câmara de Alfândega da Fé é que conseguimos ter tantas actividades”.

A festa fez-se ainda com o grupo de bombos Us Bat'n'pelle, de Cantares e grupos de dança locais.