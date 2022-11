Alírio Sebastião, Fátima Amoinha e irmãos Moreiras vencem II Trail Serra de Passos

O Trail Serra de Passos, organizada pelo Grupo Mirandela a Correr, levou, no domingo, à aldeia de Passos, no concelho de Mirandela, mais de 150 atletas.

Alírio Sebastião, atleta do Ginásio Clube de Bragança, destacou-se em masculinos ao vencer o Trail Longo, de 23 quilómetros. Um triunfo com o qual o não contava. “Não estava à espera de vencer, mas acabei por ser feliz. Vim com o intuito de participar”, referiu.

O vencedor deixou ainda elogios à organização sobre o percurso. “Tinha parte de corrida, parte técnica num terreno espectacular, adorei o percurso”, afirmou.

Em femininos, Fátima Amoinha, de Chaves, foi a grande vencedora.

No Trail Curto, de 10 quilómetros, pontuável para o campeonato distrital de corrida de montanha, destacaram-se os irmãos Moreiras, ambos do C.A. Macedo de Cavaleiros, Ilídio venceu em masculinos e Lucinda em femininos. A atleta veterana, de 54 anos, fez a estreia com a camisola do Macedo.

“Já contava que fosse difícil, era muito técnico só não contava que houvesse tanta pedra solta. Pensava que seria a minha colega de equipa Tânia Fernandes a ganhar, mas na segunda ou terceira subida mais técnica a minha experiência acabou por fazer a diferença. De resto, a prova esteve bem organizada e bem sinalizada com paisagens muito bonitas”, contou Lucinda Moreiras.

O Trail Serra de Passos regressou após a paragem de quase três anos, devido à pandemia, e é uma competição para manter. “O feed-back de quase todos os atletas que estão presentes é muito positivo, incluindo os juízes da federação portuguesa de montanhismo que estiveram a analisar a prova garantem que estão satisfeitos com a prova e que pode haver novidades no próximo ano”, avançou Hélder Silva do Grupo Mirandela a Correr.

O II Trail Serra de Passos contou com cerca de 150 atletas e pontuou para o Campeonato Distrital de Corrida de Montanha da Associação de Atletismo de Bragança e para a Taça de Promoção de Skyrunning.

Foto de Sérgio Rodrigues