Alunos de Vinhais no ensino superior vão ter direito a bolsa de estudos

O apoio é destinado a estudantes mais carenciados, de forma a que quem tem menos posses financeiras tenha as mesmas oportunidades e aos jovens que se destaquem pelo seu mérito, incentivando-os a trabalhar e estudar mais. “Em relação aos outros níveis de ensino já temos quase todos os apoios possíveis. Entendemos que a nível do superior era importante criar uma forma de os ajudar e premiar”, vincou o presidente da câmara de Vinhais, Luís Fernandes. O regulamento municipal de atribuição de bolsas de estudo e de mérito aos alunos do ensino superior já foi aprovado, em reunião de câmara, na semana passada. Luís Fernandes explicou ainda que “o regulamento irá a audiência pública e, depois, à Assembleia Municipal, em Dezembro”. Assim, em Janeiro, assumiu o autarca de Vinhais, será atribuído o montante das verbas e das bolsas ainda para este ano lectivo. As bolsas a atribuir “não serão iguais”, podendo variar conforme as carências das famílias e de quem se candidatar, sublinhou ainda o presidente da câmara. As bolsas de estudo são destinadas a alunos do concelho de Vinhais que já frequentem ou ingressem no ensino superior. Podem ser atribuídas a alunos que tenham nacionalidade portuguesa, residência em Vinhais há mais de dois anos, idade igual ou inferior a 26 anos e com aproveitamento escolar.