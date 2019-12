Alunos foram à Assembleia Municipal de Carrazeda questionar a redução de sessões de cinema

A última sessão deste ano da Assembleia Municipal de Carrazeda de Ansiães ficou marcada pela presença de um conjunto de alunos do agrupamento de escolas local, que questionaram o presidente do Município sobre a diminuição do número de sessões de cinema. Os doze jovens aguentaram a sessão de perguntas e respostas sobre o plano e orçamento do próximo ano (14,5 milhões de euros), entreoutros assuntos. No final da reunião, Maria Matias Pinto foi ao microfone, habitualmente usado pelos deputados municipais para interpelar o presidente da Câmara, colocar uma questão sobre “a redução do número de sessões de cinema no concelho”. Argumentou que “é uma atividade que os jovens apreciam muito”. O autarca João Gonçalves “não deu garantias” do reforço das sessões, mas “deixou algumas sugestões que também seriam ótimas se fossem realizadas”, salientou Maria Matias Pinto. Tomás Sequeira não falou durante a reunião da Assembleia Municipal, mas gostou de assistir, embora tenha achado que apanharam “alguma seca”. Os assuntos debatidos não serão os mais interessantes para “jovens com estas idades”. A professora Cristina Oliveira, que é deputada municipal, explica que esta presença dos alunos já tinha sido agendada no âmbito da compo nente Cidadania e Desenvolvimento que é transversal ao currículo do ensino secundário. “Estou muito feliz porque peso que esta presença superou as expetativas de todos”, disse. O presidente da Câmara, João Gonçalves, gostou de ver os jovens interessados no modo como funciona a Assembleia Municipal e espera que “mais munícipes possam estar presentes noutras ocasiões”.