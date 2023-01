Alvinegras quebram invencibilidade do Famalicão

A formação feminina sub-19 do S.C. Mirandela aplicou a primeira derrota ao líder da série A do Campeonato Nacional Feminino sub-19. As alvinegras venceram, este sábado, em casa, por 2-1, num jogo relativo à jornada 11.

O jogo ficou decidido na primeira metade. Margarida Sá abriu activo aos 35 minutos e pouco tempo depois, aos 39’, Sofia Almeida fez o 1-1 para as visitantes. Já em cima do apito para o intervalo, Ana Nascimento apontou o segundo do Mirandela de penálti. Na segunda metade, o marcador não sofreu alterações.

Apesar da derrota, o Famalicão continua na liderança com 22 pontos. Quanto às transmontanas ocupam o quarto lugar com 11 pontos.

Ainda na jornada 11, a AD Paredes, último classificado, sofreu uma goleada fora de portas, 6-0, com o Vitória SC, segundo classificado.

AD Paredes e S.C. Mirandela defrontam-se no dia 11 de Fevereiro, dérbi distrital da jornada 12. Antes, as brigantinas acertam calendário com o Rio Ave, no dia 28 de Janeiro, e com o Braga B, no dia 4 de Fevereiro.

Foto de SC Mirandela