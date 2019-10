Alvinegros alcançam primeira vitória fora de portas para o campeonato

A derrota caseira (0-1) com o Montalegre na jornada passada não abalou o S.C. Mirandela. A formação de Armando Santos respondeu com triunfo (1-2) no terreno do São Martinho, na jornada 8 da série A do Campeonato de Portugal. Foi a primeira vitória conseguida fora de portas para o campeonato e num terreno sempre bastante complicado.