Alvinegros batem Limiense em casa

Após este triunfo, a equipa da cidade do Tua ocupa o quinto lugar com 14 pontos. Na próxima jornada, marcada para sábado, dia 14, o SC Mirandela volta a jogar em casa, desta vez com o líder da competição, o Basquete de Barcelos.

Quanto às equipas de formação, os sub-16 masculinos venceram o Vila Pouca por 58-25, na nona jornada do Inter-Regional da Associação de Basquetebol de Vila Real.

No sector feminino, as sub-16 do SCM alcançaram um triunfo caseiro, 72-49, com o Guimarães. Na mesma prova, o Grupo Desportivo Macedense bateu o Boticas por 52-12.

Já a formação sub-14 feminina foi derrotada em casa, 22-44, pelo Caparrosa, na última jornada da segunda volta do Inter-Regional.