Alvinegros deixam bons indicadores

O S.C. Mirandela empatou, no sábado, a duas bolas com o Chaves B, naquele que foi o primeiro jogo de treino da pré-época da formação alvinegra. As duas equipas vão competir no Campeonato de Portugal, série A.

Os comandados de Rui Borges adiantaram-se no marcador ainda nos primeiros minutos de jogo por intermédio de João Victor, avançado brasileiro contratado para este defeso. Contudo, ainda antes do intervalo, os flavienses deram a volta ao resultado com golos de Ivan Machado e Hélder Almeida.

No segundo tempo, já com alterações nas duas formações, a equipa da casa restabeleceu o empate por intermédio do central Carlos Ponte (ex-União da Madeira B).

O técnico do SCM utilizou 20 jogadores com Pedro Fernandes, João Loureiro, Corunha, Gilberto, Alex Porto, André Pinto, Clayton, Tiago Borges, Vitinho e João Victor a alinharem de início. Depois entraram Varela, Carlos Ponte, Átila, Carlos Eduardo, Pedro Santos, Amorim, Tozinho, Manecas e Marujo. Os alvinegros apresentaram-se no clássico 4x3x3.

A prestação da equipa agradou ao técnico tendo em conta apenas os cinco dias de trabalho. “Alguns jogadores têm apenas dois dias de treino. Penso que não podia pedir mais do que o que fizemos. Estamos no início, uma equipa totalmente nova, vai levar o seu tempo a solidificar as ideias do treinador”, disse Rui Borges.

O próximo jogo de treino do S.C. Mirandela é com o Montalegre esta quarta-feira, dia 18 de Julho.