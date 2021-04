Alvinegros na máxima força para o ataque à Liga 3

No Estádio São Sebastião começou a contagem decrescente para aquela que será a derradeira fase da temporada e que pode colocar o S.C. Mirandela na Liga 3. A prova da Federação Portuguesa de Futebol que se estreia na próxima época.

Depois do quarto lugar conquistado na primeira fase do Campeonato de Portugal, os comandados de Rui Eduardo Borges querem escrever mais uma página da história do clube.

O plantel respira confiança e só pensa em ficar entre os dois primeiros classificados, lugares que garantem o aceso à Liga 3. “As expectativas são lutar pelos três pontos em todos os jogos e, com isso, ficar nos dois primeiros lugares”, referiu o técnico dos mirandelenses.

Os jovens jogadores estão motivados e querem “demonstrar o porquê de estarem a disputar a fase de acesso à Liga 3”, destacou o treinador.

A equipa da cidade do Tua integra a série 2 juntamente com o Maria da Fonte, o V.Guimarães B e o Fafe. Os jogos anteveem-se complicados. “O Fafe e o Vitória são adversários complicados, mas respeitamos as duas equipas da mesma forma que respeitamos o Maria da Fonte. Todos eles têm dificuldades diferentes”, referiu.

E são os “Justiceiros”, que ficaram na segunda posição da série B, os primeiros adversários. Rui Eduardo Borges já analisou o Fafe ao pormenor. “É uma equipa com muita qualidade individual, colectiva e que valoriza a posse de bola”.

O jogo Fafe – Mirandela está marcado para sexta-feira, dia 23, às 17h15, e pontua para a primeira jornada do play-off de acesso à Liga 3.

Nesta fase há 16 vagas para 32 clubes, que são divididos por oito séries. Posteriormente, os dois primeiros classificados de cada série, um total de 16, sobem à Liga 3 juntando-se aos seis que não subiram à II Liga e aos dois que descem da II Liga, fazendo um total de 24 equipas.

Quanto aos clubes que se classificarem no terceiro e quarto lugares ficam no Campeonato de Portugal na próxima temporada. A fase de acesso à Liga 3 É jogada a duas voltas, num total de seis jornadas.

O SCM é uma das duas equipas transmontanas que está na corrida ao futuro terceiro escalão do futebol português. O outro emblema é o Montalegre, na série 1, que recebe o Merelinense na jornada inaugural. Um jogo que também se realiza na próxima sexta-feira.

Foto de SC Mirandela