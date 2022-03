Amêndoa Coberta de Torre de Moncorvo foi o centro das atenções na Amendoeira em Flor

Em terra de amêndoa coberta, sendo ela a sétima Maravilha dos Doces de Portugal, eleita num concurso da RTP em 2019, os mais curiosos aproveitam sempre para comprar. Joana Alves era uma das vendedoras deste fruto seco no mercadinho e contou que a venda estava a “correr bem”. “À tarde há sempre mais gente do que de manhã. No outro fim-de-semana correu bem, tivemos muita afluência de turistas”, salientou, acrescentando que o mel também é bastante procurado. Na banca de Fernanda Mendes a diversidade era maior, desde licores, azeitonas, mel, económicos, amêndoa e até queijo. No entanto, o que vendeu mais nestes dias foram os económicos e as amêndoas cobertas. “As pessoas procuram muito a amêndoa daqui, porque ganhou o prémio e as pessoas já estão a começar de conhecer e acabam por procurar. Também porque é muito boa”, afirmou. Já Maria Rodrigues está ligada ao ramo da pastelaria. Trabalha com a doçaria artesanal de amêndoa. “Há mais de 25 anos que trabalho com amêndoa e para aproveitamento dos bocadinhos da amêndoa que ficam partidos, eu comecei a fazer uma inovação de bolos de amêndoa que não existiam”, contou, acrescentando que tem tido “bastante sucesso”. A amêndoa coberta é um dos pontos atractivos da região e em tempos de Amendoeira em Flor, para além da paisagem que atrai os visitantes. “Além da paisagem é a experimentação destes produtos regionais, desde a amêndoa coberta, que é o nosso ex-libris e que é um produto IGP, para além disso depois há os licores, os azeites, os doces tradicionais. É uma forma de dar a conhecer os nossos produtos, o que daqui se faz bem e melhor”, referiu o chefe de gabinete da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, José Meneses.