André David aceita desafio do Gafanha

André David está de saída do Grupo Desportivo de Bragança, depois de ter garantido a manutenção no Campeonato de Portugal Prio, para assumir o comando técnico do Gafanha na próxima temporada.

O técnico, de 31 anos, só aceitou o desafio depois de cumprir o objectivo que lhe tinha sido pedido pela direcção do GDB.

“Eu tive a proposta do Gafanha e até mesmo de outro clube. Mas já tinha dito que sem garantir a manutenção não conversaria com ninguém”.

O treinador diz que é uma “proposta vantajosa” e que não poderia recusar até por “questões familiares”.

A André David o Gafanha apresentou um projecto que passa pela subida à 2ª Liga.

“Já há algum tempo que o Gafanha quer subir de divisão e anda a prepara-se para isso. O objectivo não é subir já este ano mas é um projecto para concretizar no prazo de dois a três anos”.

André David vai treinar o Gafanha na próxima temporada, depois de ter garantido a manutenção do GDB no Campeonato de Portugal Prio.

O treinador regressou esta temporada, a três jornadas do final da fase de manutenção, depois de ter orientado os brigantinos na temporada 2015/2016.