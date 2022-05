André Irulegui está de saída do Grupo Desportivo de Sendim

André Irulegui não vai continuar no comando técnico do Grupo Desportivo de Sendim. O técnico já reuniu com o presidente do clube, André Xavier, e comunicou a decisão que já tinha tomado antes da final da Taça da A.F. Bragança. “Eu e o presidente já conversámos. Já tinha tomado esta decisão antes da final da taça, mas só agora foi comunicado em reunião com o presidente do clube para não interferir no jogo. Fiz questão de avisar o quanto antes, pois é preciso preparar a nova época com tempo”, disse ao Nordeste o treinador.

O futuro de André Irulegui vai passar por outro projecto. O técnico avança que há abordagens de outros emblemas, mas para já nada está definido. “Sim houve abordagens. Foi uma surpresa no dia seguinte ao jogo da final ter duas abordagens. É tudo muito novo para mim e não contava com isso. São abordagens apenas. Não posso adiantar mais nada pois tenho que respeitar quem o fez. São abordagens superficiais, mas fico feliz por isso”.

André Irulegui estreou-se na temporada 2021/2022 como treinador no Grupo Desportivo Sendim e venceu a Taça Distrital no passado domingo ao derrotar na final o G.D. Bragança por 1-0.

O técnico terminou a ligação ao clube do concelho de Miranda do Douro e em breve deverá abraçar um novo projecto.