André Lopes vai treinar o GD Piedade dos Açores

O treinador além de orientar o plantel sénior vai coordenar os escalões de formação.

O Grupo Desportivo da Piedade compete no distrital da A.F. Horta e na época passada venceu o campeonato e a taça de abertura da mesma associação.

André Lopes foi adjunto de António Aires na última temporada no Grupo Desportivo Macedense no Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão. Antes, o treinador integrou a A.F. Vila Real, onde foi seleccionador distrital em 2008, seguiu-se a UTAD/Realfut na temporada 2008/2009, Chaves Futsal, AJAB-Tabuaço de 2011 a 2013, em 2014 foi treinador universitário da UTAD, em 2015 orientou o CB Vila Real e na época 2016/2017 assumiu o comando técnico do Sp. Moncorvo.