André Xavier não avança para a recandidatura e diz-se “desgastado” com a Associação de Futebol de Bragança

O Grupo Desportivo de Sendim vai a votos no próximo dia 24 de Junho e André Xavier, actual presidente, não vai avançar para a recandidatura.

O líder do emblema sendinês termina o mandato por motivos profissionais. “O primeiro motivo é a falta de tempo. A minha vida profissional não me permite. A equipa que tenho na direcção é excelente mas é uma questão de tempo”, explicou em entrevista à Rádio Brigantia.

Mas, André Xavier também diz estar cansado de algumas atitudes da Associação de Futebol de Bragança. Para o presidente falta “cooperação” e “comunicação”. “Se ligamos para a associação dizem-nos para mandar email, se mandamos email não respondem. Durante a época enviei cerca de 20 emails com questões diferentes e nunca obtive resposta. Colocam problemas onde não existem”, disse na mesma entrevista.

André Xavier aponta ao dedo à AFB na questão do pagamento das dívidas e do prémio que o clube tinha que receber como vencedor da Taça Distrital. “Ganhámos a taça e tínhamos um prémio de 500 euros, mas como ainda não tínhamos pago as últimas taxas de arbitragem, propositadamente, e como tínhamos de receber os 500 euros só íamos pagar a diferença, que seriam 40. Liguei para a associação, pedi para emitir a nota de crédito dos 500 euros para pagar os 40 que devia e ficava tudo pago. Entretanto, o que me disseram é que os 500 euros seriam abatidos na prestação de Agosto que o Sendim tem que pagar relativa a dívidas antigas. Eu pergunto se a prestação é só em Agosto e tenho uma taxa de arbitragem para pagar recente o que é que uma coisa tem a ver com a outra?”

Segundo o líder do Sendim, o clube está a pagar de forma faseada a dívida que tinha com a AFB, um modelo aprovado em assembleia de clubes que o clube votou contra. À semelhança dos restantes clubes, e o plano acordado com a associação, o Sendim paga por ano dois mil euros em duas prestações, uma em Janeiro e outra em Agosto, durante quatro anos, tendo uma dívida actual de 2700 euros.

A próxima prestação do clube só vence em Agosto e, por isso, André Xavier não percebe a atitude da associação. “Eu pergunto, se a prestação é só em Agosto porque temos que pagar agora quando temos uma taxa de arbitragem desta última época para pagar? Não percebo”.

André Xavier mostra-se desgastado. O dirigente foi eleito presidente há três anos, encontrou uma dívida de cerca de 15 mil euros e conseguiu reduzi-la para 2700.

O dirigente critica ainda a obrigatoriedade de os clubes terem que ter na ficha de jogo oito jogadores formado localmente. “Nós temos que ter em conta que quase não temos atletas de formação. Eu esta última época cheguei a levar dois lesionados de canadianas para o banco para não ser multado. Até concordo que tenhamos que ter sete ou oito jogadores formados localmente, mas que estejam inscritos e que não tenhamos que os levar sempre a jogo”.

O presidente do Sendim considera que a própria associação está “desgastada” e “sozinha”. “Sabe quando me apercebi disso? Na final da taça. Os elementos da AFB presentes estavam completamente sós. Nenhum clube estava lá. Se a associação tivesse uma boa postura de certeza que os clubes estavam todos representados na final. Eles estão completamente sós”, afirmou.

Por outro lado, André Xavier elogiou a postura do Município de Miranda do Douro nas duas épocas em que o clube esteve praticamente sem competir devido à covid-19. “A autarquia de Miranda, à qual tenho que agradecer, em duas épocas que estivemos praticamente parados, não terminamos a época, nunca nos retirou ou diminuiu a verba. A autarquia foi impecável”.

A pouco mais de 15 dias das eleições do G.D. Sendim, André Xavier já fez saber que não vai avançar para a recandidatura, mas mostra-se disponível “para ajudar” o clube “no que for necessário” e até “integrar uma lista” mas não como presidente.

Foto de Duarte Pacheco