Ano termina sem mexidas na tabela da Divisão de Honra Pavimir

O Grupo Desportivo de Bragança deu goleada, 5-1, ao Vila Flor SC na jornada 11 da Divisão de Honra Pavimir, quebrando o ciclo de vitórias, três consecutivas, da equipa treinada por Carlitos.

Paulo Roberto, Luccas, Helton, Rui Alves e Mantorras foram os marcadores de serviço dos brigantinos. Erick apontou o golo solitário dos vilaflorenses.

Em Rebordelo, a formação treinada por Nuno Loureiro teve que esperar pelo minuto 75 para garantir a vitória. Rabiço resolveu para o Rebordelo frente ao Grupo Desportivo Mirandês.

O mesmo resultado foi conseguido pelo F.C. Vinhais no terreno sempre difícil do Grupo Desportivo de Sendim. Luís Gomes marcou já na recta final, aos 83’, e garantiu a vitória da turma vinhaense. A equipa de Nuno Fernandes é terceira classificada com menos um jogo e acerta calendário frente ao G.D. Mirandês esta quarta-feira, um jogo relativo à jornada 6.

E o Vimioso regressou às vitórias e com goleada, 6-0 ao F.C. Carrazeda. Os comandados de Eurico Martins inauguraram o marcador aos 17 minutos, através de Geovani, e Emil apontou o 2-0 aos 31’. Na segunda metade, David Carrasco (51’), Diogo Machado (65’), Felipe Bastos (83’) e Mendy (90’) marcaram os restantes golos.

Em Torre de Moncorvo houve chuva de golos, sete no total. Os locais perderam, 2-5, com o Carção e até chegaram a estar na frente do marcador com um golo de Falcão aos 29’. Mas, ainda antes do intervalo, os forasteiros chegaram à vantagem, Finati igualou aos 37’ e Nuno Faiões fez o 1-2 aos 43’.

Na segunda metade, Boris (57’) e novamente Nuno Faiões (62’) colocaram o marcador em 1-4. Daniel Gonçalves ainda reduziu para 2-4 aos 79’ mas Álvaro Adão deu a estocada final aos 90’ e fixou o resultado em 2-5.

Quanto ao Argozelo mantém-se no caminho das vitórias, desta vez 3-2 com os Estudantes Africanos. Alekssander, Rafael Faria e Ícaro marcaram para a equipa de Fernando Teixeira. Genilson e João Semedo rubricaram os golos dos Estudantes.