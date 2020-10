António Costa anuncia construção da estrada de Bragança à Puebla

Foi mesmo um dos exemplos de investimentos citados pelo primeiro-ministro, António Costa, no dia 29 de Setembro, na apresentação do documento, na presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O governante considera que esta é “uma das pequenas estradas” que “mudam a geografia” da zona transfronteiriça. António Costa deixou a garantia da construção de um troço de 20 quilómetros que permitirá uma ligação mais rápida ao comboio de alta velocidade espanhol. “Bragança é a capital de distrito mais isolada no contexto nacional. Há uma estrada de 20 quilómetros que vamos fazer, que ligará Bragança à fronteira, colocando a cidade a cerca de meia hora da alta velocidade espanhola e que permitirá colocar Bragança como a cidade portuguesa a menos tempo de distância de Madrid”, afirmou. Segundo o primeiro-ministro, com a ligação de Bragança à Puebla de Sanabria a região vai ganhar uma nova centralidade ibérica. “Esta transformação é o que permitirá a quem quer investir e encontrar boa qualidade de vida perceber que a relação do que chamamos interior não tem de ser exclusivamente com o litoral. Pelo contrário, são as zonas do país que, estando no centro do mercado ibérico, melhores condições têm de aproveitar o mercado dos 60 milhões de habitantes da península ibérica”, afirmou. Esta será uma das ligações rodoviárias a Espanha incluídas no eixo da competitividade e coesão territorial, que tem reservados 1500 milhões de euros, um valor de investimento que se destina na quase totalidade ao interior do país, porque, entende o primeiro-ministro, “são as zonas onde mais é necessário investir par conseguir vencer os atrasos de desenvolvimento económico”. Os programas incluídos no plano prevêem investimentos “na conectividade e modernização nas áreas de localização empresarial no interior e ligações transfronteiriças que rompam o isolamento de muitos dos territórios do interior relativamente a Espanha”. Portugal espera receber cerca de 12,9 mil milhões de euros a fundo perdido para financiar os investimentos e reformas do plano de recuperação e resiliência nacional.

Autarca de Bragança espera que ligação avance desta vez

Com optimismo moderado, foi assim que o presidente da câmara de Bragança reagiu aos anúncios de investimentos rodoviários de ligação a Espanha. O autarca Hernâni Dias diz que ficou satisfeito com a inclusão no plano de recuperação da ligação de Bragança à Puebla de Sanabria, até porque foi um projecto que sempre defendeu. “A notícia é positiva, como é evidente. Ao longo de tantos anos ter uma atitude reivindicativa de uma infraestrutura tão importante como é esta de ligação a Espanha, de Bragança à Puebla de Sanabria. E, contrariamente àquilo que alguns responsáveis políticos do PS locais que defendem exactamente o contrário, o senhor primeiro-ministr veio dizer que a construção desta rodovia era prioritária no âmbito do plano de recuperação e resiliência”, afirmou, aproveitando para deixar críticas a dirigentes do Partido Socialista que defenderam outro traçado para ligação à alta velocidade espanhola. O presidente do município recorda ainda que este investimento já foi prometido várias vezes e por isso vai esperar para ver. “Não podemos desde já deitar foguetes porque a obra ainda não está concretizada nem há estudos que levem a que ela possa desenvolver-se”, destacou. O autarca espera que seja desta e que a partir de agora se desenvolvam os procedimentos necessários para que a empreitada avance mesmo. “Sabemos a morosidade dos processos, seja até para a construção de uma estrada de menor envergadura que esta. Nessa medida também ficamos com alguma expectativa para perceber se tudo o que é dito e vai figurando nos documentos, como aconteceu em várias cimeiras ibéricas, que ficam registados, mas depois ficam todos na mesma”, reforça, acrescentando que vai acompanhar “que passos vão ser dados para que a obra seja concretizada”.

Ligação do IC5

Outra das ligações que será anunciada na Cimeira Ibérica, remarcada para dia 9 é a conclusão do IC5 e ligação à cidade espanhola de Zamora por Sayago. O presidente da câmara de Miranda do Douro quer esperar pela reunião entre os chefes de estado dos dois países ibéricos, na Guarda, para reagir, esperando ter, a partir daí, a garantia de que a obra avança. “É uma reivindicação que fazemos. Desde o meu primeiro mandato tenho identificado essa necessidade, em primeiro lugar de o IC5 chegar a Miranda do Douro, uma vez que está em Duas Igrejas, essa é a prioridade absoluta, e depois que ligue a Espanha. É uma necessidade absoluta nós termos ligações transfronteiriças de excelente qualidade para que este território, especialmente Miranda do Douro, seja uma porta de entrada para o país”, afirmou Artur Nunes. Enquanto presidente da Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes marcou presença na apresentação do plano de recuperação, mas perante a declaração de António Costa de que Bragança vai passar a ser cidade portuguesa mais perto de Madrid, afirmou que “Miranda do Douro é a cidade mais próxima de Madrid há 475 anos e vai continuar a ser, independentemente das infraestruturas que se possam fazer, rodoviárias ou ferroviárias”.