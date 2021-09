António Costa dá pontapé de saída da pré-campanha do PS em Bragança

Na passagem pela região o Secretário-Geral do PS destacou a importância da “bazuca” no próximo mandato dos órgãos de poder local e pediu que os autarcas usem rápido e bem os fundos do plano de recuperação e resiliência. “Este plano é uma oportunidade única, mas tem um fortíssimo constrangimento, temos 3 anos para assumir os compromissos e 6 anos para executar até ao último cêntimo e se não for assim não vamos ter verbas para as poder executar. E, portanto, temos de ter gente que seja capaz de fazer, que tenha a energia, a criatividade, e determinação de agarrar os projectos e de os concretizar efectivamente”, afirmou. Costa falou também da importância da cooperação transfronteiriça, destacando a ligação de Bragança a Puebla de Sanabria, e aproveitou para, ainda que, sem referir directamente o nome, deixar críticas ao actual presidente da câmara municipal, que criticou o investimento previsto para a ligação e disse que não podia ser construída uma estradinha”. O secretário-geral do partido diz que é preciso haver “uma estratégia clara”, mas também uma “parceria entre o poder central e o local para todos remarem” no mesmo sentido. “Não vale a pena andarmos anos a dizer que é necessário fazer uma estrada para Sanabria, ou ir à inauguração da Estação [do AVE] de Sanabria dizer que o que falta é a estrada e depois, em vez de arregaçar as mangas e pormo- -nos a construir a estrada, começar a inventar problemas sobre o que queremos fazer e comprometendo a possibilidade de alguma vez vir a ter a estrada”, criticou. António Costa passou ainda por Mirandela, Chaves e Vila Real este fim-de-semana. O secretário-geral do PS desafiou, ainda os jovens que emigraram a regressar a Portugal, garantindo que se os jovens “voltarem para as regiões do Interior terão mais apoio”, no âmbito do programa Regressar, que será alargado, aprofundado e melhorado. Também o programa “mais Coeso Emprego será reforçado “para criar mais 20 mil postos de trabalho altamente qualificados no Interior até 2023”, adiantou Costa que referiu que foram criados cerca de 3 mil postos de trabalho altamente qualificados dos 3800. Na apresentação da lista da candidatura do PS à câmara de Bragança, António Costa, também falou da preocupação com o desenvolvimento das regiões de fronteira e a fixação de população, através da valorização dos produtos locais e insistiu na necessidade do apoio à natalidade. Jorge Gomes o candidato do partido em Bragança que se candidata pela terceira vez relembrou a luta dos autarcas para manter o helicóptero do INEM e pediu mais uma aeronave de emergência médica. “Entendemos a lógica dos hospitais centrais, das suas especialidades, mas temos de aproximar a sua acção destes territórios. Em vez de um, que sejam dois helicópteros, como forma de tornar a teia de acção mais densa e aproximar de forma mais célere esta gente dos hospitais centrais, não é custo, é investimento, é ser-se solidário”, afirmou propondo também que se inicie “um programa de estâncias médicas de 2 a 3 dias por mês nos hospitais do Interior” com profissionais mais velhos e mais qualificados. Valorizar a zona histórica da cidade é uma das prioridades do candidato que promete mesmo retirar a ETAR de junto do castelo.