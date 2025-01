António Forneiro será o novo treinador do Minas de Argozelo

Segundo o que Jornal Nordeste conseguiu apurar, tudo indica que António Forneiro vai ser o próximo treinador do Minas de Argozelo. O técnico, de 49 anos, deverá ser o sucessor de Carlitos Rodrigues no comando técnico da turma argozelense, vai regressar a uma casa que bem conhece e onde já foi campeão distrital em 2014/2015.

Forneiro é natural da vila de Argozelo, no concelho de Vimioso, e já treinou a equipa do Minas de Argozelo de 2009 a 2018. Orientou também o Carção, o Grupo Desportivo de Sendim e mais recentemente o Grupo Desportivo Mirandês.

Estava no Mirandês 1968 que, com 18 pontos, ocupa o quinto lugar do campeonato distrital de Bragança e ainda está em competição na Taça Distrital. A turma argozelense está na sexta posição, com 16 pontos, e foi eliminada pelo Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros na Taça.

Na próxima jornada da Divisão de Honra, o Minas de Argozelo recebe o Mirandês 1968. O primeiro desafio de António Forneiro deverá ser frente à antiga equipa, a partida da ronda 12 acontece no dia 2 de fevereiro, às 15h00, no Campo da Cova, em Argozelo.