António Forneiro termina ligação ao CDC Carção

“Chegou ao fim a minha ligação como treinador do CDC Carção. Foram duas épocas muito desgastantes, mas também com muitas alegrias. Dei tudo de mim enquanto representei este honroso emblema e quero agradecer a todos que trabalharam comigo e me ajudaram”, lê-se numa publicação no facebook do treinador.

O Carção regressou ao campeonato distrital na temporada 2018/2019, depois de um interregno de oito anos, e conseguiu com António Forneiro no leme da equipa alcançar a melhor classificação de sempre do clube, o 2º lugar, tendo também chegado às meias-finais da taça distrital.

Já na última época conseguiu a quinta posição na Divisão de Honra Repsol Gás, prova que foi dada como concluída à jornada 16 devido à pandemia da Covid-19. Também na temporada transacta, o Carção chegou à 2ª eliminatória da Taça de Portugal.

O Carção procura assim um novo timoneiro. Gil Azevedo, presidente do clube, ao Nordeste disse “ainda não haver nomes em cima da mesa para suceder a António Forneiro”.

No plantel estão confirmadas as saídas do defesa Luiz Gomes e do avançado Hudson Bello.