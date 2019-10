António Gomes e Gonçalo Beato vencem Tour da Castanha

Na maratona, de 55 km, António Gomes impôs-se ao mirandelense António Lemos, terminando a prova em 02:30:49. O betetista do Velo Clube de Bragança venceu ainda na categoria de Master 35.

O pódio ficou completo com António Lemos (Clube de Ciclismo de Mirandela) na segunda posição, a um segundo do vencedor, e com Paulo Reis (Associação Amigos do Campo Redondo) no terceiro lugar.

Na meia-maratona, Gonçalo Beato voltou a bater toda a concorrência. A pedalar em casa, o jovem betetista da Vinhais Extreme venceu na geral e em juniores, com o tempo de 01:40:48.

Beato confirmou ainda, a uma etapa do final do campeonato, a conquista do título regional de juniores.

Sandro Teixeira (CC Macedo de Cavaleiros) e Cristina Teixeira (Academia Joaquim Agostinho / UDO) ficaram no segundo e terceiro lugar, respectivamente.

A sexta e última prova da Taça de XCM da ACB, a de consagração dos campeões, estão marcada para o dia 10 de Novembro, em Izeda.

Quanto à ‘Tour da Castanha’ contou com cerca de uma centena de participantes e a organização da Associação Vinhais Extreme.