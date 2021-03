António Ramos recandidata-se à presidência da A.F. Bragança

“Desenvolvimento, compromisso e inovação” é o lema da candidatura da lista A liderada por António Ramos, actual presidente da A.F. Bragança.

Segundo a nota de imprensa enviada às redacções, António Ramos “pretende dar seguimento ao trabalho realizado no anterior mandato, assente numa política de desenvolvimento, compromisso e inovação”.

A apresentação oficial da candidatura aos órgãos sociais da AFB, para o quadriénio 2021-2025, está marcada para a próxima segunda-feira, dia 5 de Abril, no Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros, às 11h00.

Recordamos que António Ramos foi eleito presidente da A.F. Bragança no dia 8 de Junho de 2013, mas só tomaria posse definitivamente em 2015, já que uma providência cautelar interposta pelo Grupo Desportivo de Bragança, alegando irregularidades nas eleições, adiou a tomada de posse e o processo arrastou-se na barra dos tribunais.

António Ramos é, para já, o único candidato às eleições. O prazo para a entrega das listas candidatas termina na quinta-feira, dia 1, e a publicação das mesmas será feita entre os dias 2 e 9 do mesmo mês. No dia 16 realizam-se as eleições na sede da A.F. Bragança, entre as 20h30 e as 22h30.