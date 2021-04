António Ramos reeleito presidente da A.F. Bragança

António Ramos vai continuar na liderança da Associação de Futebol de Bragança. O presidente liderou a única lista a sufrágio e foi reeleito, esta sexta-feira, para o quadriénio 2021-2025.

A lista de António Ramos reuniu o apoio de praticamente todos os clubes filiados, cerca de 95 por cento, para a recandidatura, acabando por ser reeleita. “Fiquei muito lisonjeado com este apoio dos clubes e agradeço. O primeiro mandato foi extremamente difícil no seu início e terminou com alguma tranquilidade. Vamos iniciar este segundo mandato com grandes expectativas. A lista que foi formada dá-nos garantias de continuidade do trabalho que temos vindo a fazer e também para o melhorar”, afirmou António Ramos.

Sob o lema “Desenvolvimento, Compromisso e Inovação”, o presidente reeleito pretende manter a dinâmica dos últimos quatro anos de forma a potenciar cada vez mais o futebol, o futsal e o futebol de praia no distrito de Bragança. “Todos os objectivos apresentados na minha recandidatura estão interligados. Desenvolvimento que passa por aumentar o número de praticantes, aumentar o número de atletas no feminino, o número de treinadores. O Compromisso de fazer ainda mais e melhor, de sermos proactivos e ainda mais organizados. A Inovação para investir na investigação no futebol, nas parcerias com as nossas congéneres, parcerias internacionais e com instituições”.

Quanto ao grande projecto do presidente reeleito, a Academia, a sua concretização depende dos apoios da Federação Portuguesa de Futebol.

António Ramos vai iniciar o novo mandato da mesma forma que terminou o primeiro, com os campeonatos distritais de futebol e futsal, sénior e de formação, parados devido à Covid-19. No entanto, o presidente mostra-se optimista e espera que as competições regressem com a normalidade possível. “Estamos preocupados, como é óbvio, e temos de estar preparados para aquilo que nos espera. Iremos ter dificuldades, quase de certeza, com o reinício das competições. Esperamos que o início da próxima época já decorra com alguma normalidade, mas sempre à espera daquilo que é a evolução da pandemia e das directrizes da DGS e do Governo”.

Recordamos que a Divisão de Honra foi suspensa em Janeiro e deverá ser dada como concluída, uma decisão que poderá ser oficializada na próxima semana, os campeonatos de formação não se iniciaram tal como os distritais de futsal masculino e feminino.

O presidente reeleito já iniciou funções para este segundo mandato. A tomada de posse realizou-se após a contagem dos votos.

Os restantes órgãos sociais são liderados por José Aires (Assembleia-Geral), Nuno Costa Gomes (Conselho Fiscal), Adérito Pires (Conselho Justiça), Pedro Bernardo (Conselho de Disciplina) e Fernando Lhano (Conselho de Arbitragem).