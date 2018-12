Antunes abriu o caminho para Davy resolver nos últimos minutos

A primeira metade do encontro entre Bragança e Argozelo não foi de encher o olho, ainda assim os da casa entraram bem e marcar aos 5 minutos. Tiago Antunes, de cabeça, abriu o activo no Estádio Municipal.

A primeira aproximação do Argozelo à baliza do Bragança aconteceu aos 34’, e pareceu ter sido um aviso. Filipe rematou à figura de Lombo e aos 40 minutos Tiago Mendes fez o empate (1-1), aproveitando uma falha defensiva dos locais.

A segunda parte trouxe mais entrega das duas equipas e um jogo mais intenso. Os da casa tiveram as melhores oportunidades com Nuno Silvano (71’) e Hugo Pires (74’) a falharem de baliza completamente escancarada.

Antes, no Argozelo, Pedrinha obrigou Lombo a mostrar serviço num livre cobrado na esquerda.

O homem foi Davy que resolveu para o GDB em três minutos. O avançado fez o 2-1 aos 90’ e fixou o resultado em 3-1 aos 90’+3.

No final do encontro, Carlos Silva, técnico do GDB, considerou o resultado escasso face às oportunidades de golos desperdiçadas pelos seus jogadores. “Na segunda parte assistimos a um festival de golos falhados. O resultado peca por escasso. Fizemos três golos mas podíamos ter feito mais”, disse.

Apesar do triunfo, o treinador diz que eliminatória continua em aberto. “A eliminatória tem 180 minutos e ainda faltam 90. Sabíamos que nada se ia decidir hoje, mas é óbvio que ter dois golos de vantagem é melhor”.

Fernando Silva, treinador do Argozelo, não de dá por vencido e acredita que é possível dar a volta à eliminatória, em casa, na segunda mão. “Não é um resultado complicado. Os meus jogadores têm valor mais que suficiente para darem a volta na segunda mão. Só tenho que estar satisfeito com os meus jogadores porque fizeram aquilo que a equipa técnica pediu. Foi uma equipa séria, madura e com os princípios de jogo bem definidos. Foi pena no final do jogo termos sofrido dois golos”.

A segunda mão joga-se a 3 de Março de 2019.