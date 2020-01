Arbitragem da A.F. Bragança reforçada com 16 novos árbitros

O curso terminou este sábado com a entrega dos diplomas de curso e os kits de arbitragem, que contemplam equipamentos e material para arbitrar.

A entrega dos diplomas contou com a presença de Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Jorge Nunes, do Conselho de Arbitragem da FPF, Carlos Alendouro, director da A.F. Bragança, Rui Dias e Fernando Lhano, ambos responsáveis pela formação da arbitragem da A.F. Bragança.

Foto de A.F. Bragança