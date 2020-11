Arbitragem de luto

São já várias as manifestações de pesar. A.F. Bragança lamentou a perda de um dos seus elementos da arbitragem.

"Foi com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento do Sr. António Alberto Cunha Soares, observador de arbitragem da AF Bragança, ao longo de vários anos, de um trato afável, cordial, extrema correção e que sempre dignificou o Futebol Distrital institucionalmente”, lê-se no site da A.F. Bragança.

António Soares tinha 63 anos, foi árbitro de futebol e desde 2000 que era observador. De 2000 a 2006 integrou o quadro de observadores da Federação Portuguesa de Futebol e desde 2007 que pertencia ao grupo de observadores de árbitros da Associação de Futebol de Bragança.