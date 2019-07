Árbitro da A.F. Bragança seleccionado para o Torneio Gothia Cup na China

O convite surgiu da parceria entre a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e a Tournaments Abroad, que seleccionou árbitros e observadores de 40 nações.

“A organização do torneio, por intermédio do Daniel Curcio, que é o responsável internacional da Tournaments Abroad para seleccionar árbitros para estes torneios internacionais de Verão, escolheu 23 países dos 40 presentes. Países como Inglaterra, por exemplo, podem levar 14 árbitros e 4 observadores, mediante as quotas internacionais. Portugal podia seleccionar 3 árbitros e 1 observador. Eu fui dos seleccionados”, explicou Daniel Soares

No Torneio Gothia Cup vão participar equipas como Guangzhou Evergrande (China), clube treinado por Fábio Cannavaro, FC Beijing (China), CF Internacional Monterrey (México), CEF Tucumán (Argentina), Phoenix Warriors (Malásia), Hill FC Melbourne (Austrália), AIK (Suécia), CDA Slammers (Estados Unidos) e FC Luch (Rússia).

Para o árbitro será uma experiência importante “para acrescentar no currículo” e “um investimento” na sua formação na arbitragem. “Em nome da arbitragem portuguesa, da Federação Portuguesa de Futebol e da minha associação distrital, a Associação de Futebol de Bragança, deixo a promessa de dignificar o nome e a imagem de cada uma delas em cada um dia dos dias em que estarei presente”, garantiu.

Daniel Soares, da A.F. Bragança, foi promovido ao nacional, categoria C3 avançado, e integra a comitiva portuguesa que conta com Miguel Ribeiro, árbitro da A.F. Porto, Guilherme Amado da A.F. Viana do Castelo e o observador Joel Amado da A.F. Viana do Castelo.

Os árbitros lusos viajam para a China no dia 9 de Agosto para arbitrar no Torneio Gothia Cup, em Qingdao, de 10 a 16 de Agosto.

O torneio serve ainda para inaugurar o Baishawan Football Park, construído propositadamente para a competição, com 22 relvados sintéticos à beira-mar.