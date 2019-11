Argozelo isola-se na liderança

A vitória por 3-1 frente ao Rebordelo colocou o Argozelo na liderança isolada da Divisão de Honra Repsol Gás. Este foi o jogo grande da jornada entre duas das mais sérias candidatas ao título.

A equipa de Nuno Loureiro sentiu bastantes dificuldades na circulação de bola, num terreno de jogo de dimensões reduzidas, e os lances de bola parada foram fatais para o Rebordelo, dos quais resultaram os dois primeiros golos do Argozelo.

Aos 38’, depois de um canto apontado na esquerda por Cipriano, Valentim apareceu na área e de primeira rematou para o fundo da baliza do gigante Antenor. Embalados pela vantagem, os locais voltaram a finalizar com sucesso, ainda antes do intervalo. Após um canto batido na direita, Michel subiu mais alto que a defesa do Rebordelo e cabeceou para golo.

Sem espaço para um futebol tricotado, que caracteriza a formação de Nuno Loureiro, o Rebordelo tentou valer-se da sua referência no ataque, Adriel. O ponta de lança brasileiro, melhor marcador do campeonato, ainda reduziu para 2-1, aos 66’, e foi também bastante solidários nas tarefas defensivas.

Aos 72 minutos, Michel Camargos fixou o resultado em 3-1. Uma vitória que isolou os comandados de Lopes da Silva no primeiro lugar do campeonato.

Nos restantes encontros, o Carção venceu no terreno do Vila Flor por 0-2, com golos de Fred e Hudson, o Sendim derrotou o Macedo por igual resultado, os Estudantes Africanos deram goleada (0-5) ao F.C. Vinhais e o Vimioso alcançou um triunfo caseiro, 4-1, com o Vilariça.