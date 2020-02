Argozelo isola-se na liderança do campeonato distrital

Argozelo, Rebordelo e Estudantes Africanos são as equipas que têm ocupado o primeiro lugar, sendo que esta última jornada ditou o regresso do Argozelo ao comando da prova.

A vitória caseira, 4-2, frente ao GD Sendim e o empate do Rebordelo com os Estudantes Africanos voltaram a colocar a equipa de Lopes da Silva no primeiro lugar. Valentim, Pereira e Michel Camargos, que bisou, marcaram para o Argozelo. Na formação do Sendim os marcadores de serviço foram Caio e Henrique Almeida.

O Sendim sofreu uma chicotada na última semana. Vítor Reis deixou o comando técnico e foi o experiente André Irulegui que orientou a equipa nesta jornada 13. “Os resultados e a necessidade de mudar”, foram as razões apontadas por André Xavier, presidente do clube, para rescindir com o treinador.

Recordamos que antes do desaire com o Argozelo, o Sendim também tinha perdido os encontros com o Rebordelo e com o Mirandês.

O sucessor de Vítor Reis deve ser anunciado esta semana. Segundo André Xavier “há vários nomes em cima da mesa”. Ao que apurámos Vítor Fernandes, ex-treinador-adjunto do Argozelo, é uma possibilidade.

Quanto ao jogo Rebordelo – Estudantes Africanos terminou empatado sem golos. Um resultado que custou a liderança à equipa de Carlos Garcia que desceu para o segundo lugar.

Já o Vimioso recebeu e venceu o FC Vinhais por 3-1 e subiu para o terceiro lugar. Miguel Diz, Luisinho e Branquinho marcaram para a formação de Eurico Martins.

Destaque para a goleada do Carção ao Vilariça, 0-9 foi o resultado final. Fred fez hat-trick, Leo Pereira e Filipe Cantes marcaram dois golos cada, Micoli e Gabriel Galana também facturaram.

Em Miranda do Douro, os locais empataram a duas bolas com o Macedo.