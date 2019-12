Argozelo recupera liderança no sofá

Está ao rubro a Divisão de Honra Repsol Gás e acesa a luta pela liderança. O Argozelo recuperou o primeiro lugar mesmo sem jogar, já que a equipa de Lopes da Silva folgou na jornada 9 realizada no domingo.

A conjugação de resultados também foi favorável ao Argozelo já que os Estudantes Africanos sofreram uma derrota, 2-0, no terreno do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, a segunda da temporada. Valadar, capitão dos macedenses, e João Paulo Vaz marcaram para a equipa treinada por Quintino Angélico.

O Rebordelo também aproveitou para voltar aos lugares cimeiros. Os comandados de Nuno Loureiro venceram o Vila Flor por 1-2 com golos de Adriel (melhor marcador do distrital) e Allisson.

O Rebordelo é agora segundo classificado com 21 pontos, os mesmos que o líder, o Argozelo, e o terceiro os Estudantes, e tem a melhor defesa da competição, apenas quatro golos sofridos.

Quanto ao Vimioso deu goleada, 5-0, ao Grupo Desportivo Mirandês com golos de Thiago Silva, Miguel Diz, Enzo e João Victor, que bisou.

Em Sendim, os locais perderam com o Carção pela margem mínima, 2-3. No Carção, Hudson está de pé quente. Depois do poker frente ao F.C. Vinhais o avançado brasileiro bisou.

Já na “Capital do Fumeiro”, o F.C. Vinhais conseguiu o primeiro ponto da temporada ao empatar a uma bola com o Vilariça.