Argozelo vai apostar numa imagem renovada e na formação

O Argozelo já prepara o futuro, ainda que de forma cautelosa, pois não se sabe quando vai começar a próxima temporada, mas já traçou alguns objectivos que ver cumpridos. O primeiro passa por “alterações profundas no funcionamento do clube”, afirmou Rui Carvalho, presidente do Argozelo.

Sem avançar planos concretos, o dirigente deixou a perceber, claramente, que está à vista um ponto de viragem no clube. No entanto, há a necessidade de alterar os estatutos da colectividade, que estão em vigor desde 1980, e realizar eleições. Estas deviam acontecer em Junho mas devido à pandemia da Covid-19 foram adiadas para Agosto, altura em que a maioria dos sócios, que são imigrantes, estão na vila. “Vamos apresentar o projecto para os próximos anos, fazer a alteração de estatutos e mudar a imagem do clube para podermos, dentro de alguns anos, pensar numa subida ao Campeonato de Portugal”, disse.

Rui Carvalho quer avançar para a recandidatura e para o segundo mandato, mas isso só acontecerá se “houver alguma abertura dos sócios”. E para dar sustentabilidade ao projecto e garantir a sua continuidade a aposta na formação de jogadores será, a curto prazo, uma realidade. “Uma equipa de juniores é uma possibilidade e já estamos a trabalhar nisso”, adiantou.

Entretanto, o Argozelo já está a trabalhar no processo de certificação do clube junto da FPF e a investir na melhoria das instalações desportivas. O clube candidatou-se ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) do IPDJ.

“Vamos tentar fazer um projecto que fique, independentemente da direcção que esteja, para tentar trazer mais pessoas para o clube. Queremos melhorar os acessos, as bancadas e dotar o espaço com casas de banho. Esperamos ainda continuar a contar com a ajuda do município de Vimioso”.

Na questão financeira, Rui Carvalho mostra-se bastante cauteloso. “Os recursos são escassos, mas temos muita ajuda da comunidade imigrante”.

Numa altura em que os municípios se desdobram para auxiliar as famílias em dificuldade, devido à Covid-19, e para apoiar áreas primordiais como a saúde e a economia, Rui Carvalho entende que o desporto também não pode ser esquecido. “O futebol não é um gasto. A actividade física para as crianças e atletas que possamos arranjar na nossa zona tem que ter o apoio dos municípios”.

Sem avançar valores, o presidente do Argozelo deixou uma certeza “o orçamento da próxima época será mais reduzido em relação à época passada”.

Presidente quer renovar com Lopes da Silva

Apostar na formação pode garantir o sustento do plantel sénior no futuro e evitar a contratação em massa de atletas estrangeiros. “Nós gostávamos de apostar no atleta local, mas o problema é que o jogador local, por norma, o pensamento deles é de competir por competir. São poucos os que se empenham na melhoria deles próprios, do clube e do futebol. Já o jogador estrangeiro, tivemos bons jogadores, dedicam-se só ao futebol e não há dúvida que que aumentou a qualidade do futebol distrital”.

Do lote de jogadores estrangeiros da época passada, o defesa Raul deverá ficar tal como Michel Camargos, “mas nada está definido”, segundo o presidente.

Garantida está a continuidade de Lopes da Silva no comando técnico. “É alguém com muito valor e é para ficar connosco”.

Sobre o fim antecipado do campeonato distrital, Rui Carvalho diz ter sido a melhor opção. “Foi a medida mais correcta face a este cenário da pandemia. Não há nada mais valioso que a nossa saúde e, se calhar, perca por tardia, independentemente dos investimentos que foram feitos”, conclui.

O Argozelo ocupava o quarto lugar da Divisão de Honra Repsol Gás quando foi suspenso o campeonato, com 16 jornadas realizadas, a três pontos do líder, o Vimioso.