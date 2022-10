Argozelo vence Mirandês num jogo de muitos protestos

Foi um triunfo motivador e, de alguma forma, difícil. O Argozelo venceu, em casa, o Grupo Desportivo Mirandês por 3-2 e a vitória que podia ter sido tranquila tornou-se complicada para os comandados de Fernando Teixeira, na primeira parte por culpa própria, face ao desperdício, por exemplo, de um penálti e a tentativa falhada de Litcha em marcar à Panenca, e na segunda devido à entrada forte da equipa adversária.

Mantorras abriu o caminho para a vitória bem cedo, aos quatro minutos, e o segundo esteve à vista aos 6’. Gancho foi carregado em falta na área, Bruno Cordeiro, árbitro do jogo, não teve dúvidas e apontou para a marca dos 11 metros. Litcha foi chamado à conversão mas Eric desviou por cima da barra para canto.

Aos 20 minutos e grande momento de futebol. O defesa Kevin Renato, de meia distância, rematou cruzado e encaixou a bola na baliza do Mirandês. Estava feito o 2-0.

Mas o melhor do jogo chegou dois minutos depois dos pés de Francisco Cardoso. Chamado a converter um canto, do lado esquerdo, o médio do Mirandês apontou um golo olímpico. De canto directo reduziu para 2-1.

O intervalo foi bom conselheiro para a equipa de Miranda do Douro. A formação de Nuno Rangel entrou a pressionar, a assumir o jogo, mas foi o Argozelo que marcou. Alex Sander rubricou o 3-1 aos 65. Na sequência do golo dos locais foi expulso Nuno Rangel, técnico do Mirandês, por protestos.

O Argozelo também sofreu uma baixa, mas na equipa. Rui Alves viu o segundo amarelo ao minuto 67 e recebeu ordem de expulsão.

Reduzido a dez unidades, o Argozelo procurava manter a vantagem mas Mamadou, que entrou 57’, trouxe esperança ao Mirandês ao reduzir para 3-2. Foi um autêntico pontapé canhão do defesa.

O jogo subia de interesse e continuava em aberto. Mamadou estava inspirado e marcou o terceiro do Mirandês já em tempo de compensação, aos 90+3’, mas viria a ser anulado por posição irregular. Foi um balde de água fria para os visitantes. A confusão instalou-se no Campo das Minas, Mamadou acabou por ser expulso por protestos e depois do apito final estendeu-se à zona dos balneários e ao exterior do campo.