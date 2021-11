Argozelo vence Sendim, Rebordelo dá goleada e GDB continua líder

Antevia-se um jogo difícil para o Argozelo, mesmo a jogar no seu reduto, perante um Grupo Desportivo de Sendim muito bem organizado e que somou pontos no terreno do líder, o GDB, ao empatar a uma bola na jornada 3.

A verdade é que na primeira metade a equipa forasteira foi superior e teve várias oportunidades para chegar ao intervalo com um resultado volumoso, mas aos homens de Sendim faltou pontaria. Valentim, Cipriano e Bruno Souza, a referência do ataque, desperdiçaram várias ocasiões.

O único golo da primeira metade surgiu aos 18 minutos com a assinatura do brasileiro Bruno Souza. O jogador tem já cinco golos apontados, é o terceiro melhor marcador do campeonato.

O intervalo foi bom conselheiro para a equipa do Argozelo. Os locais entraram com determinação e atitude, o que resultou no golo do empate (1-1) aos 57’ com a assinatura de Alberto.

Mas a “arma secreta” do Argozelo saiu do banco. Tom entrou aos 58 minutos e revolucionou o jogo. Antes, o Sendim ainda marcou. Diego Oliveira, aos 59’, fez o 1-2 num cabeceamento ao segundo poste, após um canto apontado na esquerda por Cipriano.

O resultado estava em aberto, mas era o Argozelo que mandava na partida. Tom restabeleceu o empate aos 73’ e Alekssander colocou o Argozelo em vantagem aos 85’.

Já em tempo de compensação, aos 90’+3, Tom, o homem do jogo, deu a estocada final e fixou o resultado em 4-2.

Em Torre de Moncorvo, o G.D. Bragança venceu pela margem mínima, 0-1, e manteve a liderança. Paulo Roberto apontou o golo da vitória aos 47’.

O Rebordelo também venceu, 1-4, o F.C. Carrazeda. Ednan esteve em destaque ao bisar. Pedrinho e Ronaldo Cruz, o melhor marcador da competição com 8 golos, também fizeram o gosto ao pé.

Mas, os comandados de Nuno Loureiro ainda estiveram a perder. Ivo Trigo marcou para o Carrazeda aos 5 minutos.

Nesta jornada 6 só se realizaram três encontros. Uma caso positivo de covid-19 no plantel do GD Mirandês levou ao adiamento da partida com o FC Vinhais e o dérbi concelhio Carção – Vimioso também foi adiado pelo mesmo motivo. Também não se realizou o Vila Flor SC – Estudantes Africanos.

No próximo domingo, dia 21, o campeonato faz uma pausa para se jogar a segunda mão da primeira eliminatória da Taça Distrital. Em agenda o GD Moncorvo – Vimioso, Estudantes Africanos – Rebordelo, FC Vinhais – GD Mirandês e GD Sendim – Vila Flor SC.