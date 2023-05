Artur Santos dá o salto para a Oberliga

O brigantino Artur Santos reforçou a baliza do FK Pirmasens, emblema da Oberliga, quinta divisão da Alemanha.

O guarda-redes, de 22 anos, salta, assim, um patamar mais competitivo no futebol alemão, depois de ter jogado na sexta divisão, a Verbandsliga, ao serviço do Tus 04 Hohenecken, 10.º classificado na última temporada.

“Estarei numa divisão mais acima e irei para um clube que me dá excelentes condições para continuar a crescer no futebol alemão, como tenho vindo a fazer desde que aqui cheguei. Reuniram-se todas as condições e eu senti que era o passa certo a dar”, disse o jovem guardião.

Sobre a época no Tus 04 Hohenecken, Artur Santos fala de uma clara “aprendizagem e crescimento”, num clube onde era o único português no plantel, sendo que os restantes jogadores eram alemães. “Foi uma experiência muito enriquecedora e que levarei sempre comigo. Encontrei pessoas muito boas que sempre me ajudaram e fizeram com que me integrasse a cem por cento no clube”.

O brigantino é ambicioso e quer continuar a evoluir para isso pretende “jogar o máximo de jogos possível” e contribuir para a concretização dos objectivos colectivos.

O FK Pirmasens competiu durante uma década na Regionalliga, a quarta divisão alemão, e desceu para a Oberliga na época 2021/2022. É um clune com tradição nos referidos campeonatos. “É um clube muito respeitado a nível regional e também tem o seu reconhecimento a nível nacional pois tem um bom historial na DFB-Pokal (Taça da Alemanha). Tem condições excelentes para os jovens e para todos os atletas poderem evoluir, contam com um belíssimo estádio e toda uma grande estrutura à volta do clube”, acrescentou.

Artur Santos está na Alemanha desde 2019 e desde então já representou 1.FCK Portugiesen, o Tus 04 Hohenecken e prepara-se agora para defender a baliza do FK Pirmasens. Para trás, o brigantino tem um percurso iniciado no FC Mãe d´Água e passagens pelo Montes Vinhais, GD Chaves, Athletic Club de Boulogne-Billancourt, Nacional da Madeira.

A pré-época do FK Pirmasens começa a 17 de Junho com os habituais exames médicos. Quanto ao campeonato tem pontapé de saída marcado para o dia 5 de Agosto.