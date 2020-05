Assembleia Extraordinária do GDB agendada para 5 de Junho

Da ordem de trabalhos constam a apreciação e votação do relatório de contas e assuntos de interesse do clube.

A última Assembleia-Geral dos brigantinos realizou-se no dia 5 de Março e ficou marcada pelo reprovação do relatório de contas, que revelou um passivo de 23.700 euros, um valor que poderá ser bem mais elevado face à imprecisão nas contas apresentadas aos sócios.

Entretanto, no dia 8 de Março, Milton Roque demitiu-se do cargo de presidente da direcção do clube através de carta enviada ao presidente da mesa de assembleia, mantendo-se incontactável.

As eleições do clube chegaram a estar marcadas para o dia 31 de Março, mas devido à pandemia da Covid-19 tiveram que ser adiadas. A nova data deverá ser conhecida na Assembleia Extraordinária do dia 5 de Junho, no Auditório Paulo Quintela, às 21h00.