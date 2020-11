Associação de Atletismo de Bragança prepara participação no inter-associações de corta-mato

A prova é organizada pela congénere de Braga e está marcada para o próximo dia 13 de Dezembro, no Parque Desportivo e de Lazer de Souto Santa Maria, e conta com as associações regionais da Zona Norte (Associação de Atletismo de Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real).

A selecção masculina da Associação de Atletismo de Bragança conta com seis atletas com um percurso notável. Rui Muga, Carlos Lopes, Ilídio Moreiras, Pedro Rodrigues, José Carvalho e Ricardo Ribas vão representar o distrito.

Ribas, natural de Miranda do Douro, volta a representar a selecção distrital 32 anos depois. O antigo atleta do Benfica e do Braga, actualmente no Ginásio Clube de Bragança, tinha 11 anos quando competiu no Nacional Jovem de Corta-Mato nas Açoteias em representação do distrito.

Cada selecção distrital pode convocar um total de 12 atletas (seis femininos e seis masculinos) do escalão absoluto (juniores, seniores e veteranos).

O Inter-associações de Corta-Mato vai contar ainda com uma prova aberta feminina e uma masculina, para todos os outros atletas dos escalões de juniores a veteranos.