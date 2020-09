Associação de Atletismo de Bragança promove estágio de Corrida de Montanha

A primeira iniciativa realizou-se este sábado em Macedo de Cavaleiros. A AAB realizou um estágio de Corrida de Montanha no Trilho Ricardo Magalhães na Albufeira do Azibo, com a vertente competição colocada de lado.

“Foi uma acção de sensibilização para a facilidade de cumprimento das regras de distanciamento e demais expressas no plano de retorno à competição, de fidelização à modalidade e informativa relativamente à integração dos atletas de todas as categorias em provas de pista que será a próxima acção no início do mês de Novembro com a época desportiva 2020/2021”, explicou Rodolfo Moreno, presidente da AAB.

O estágio serviu ainda de preparação para o Campeonato Nacional de Corrida de Montanha, que está previsto para o próximo mês de Outubro.

Estiveram presentes 11 atletas em representação da Associação Recreativa Alfandeguense, Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros e Grupo Desportivo de Bragança.

Fotos de Associação de Atletismo de Bragança