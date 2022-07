Associação de Basquetebol de Bragança na Festa Nacional do Minibasquete

As selecções distritais da Associação de Basquetebol de Bragança participam até ao próximo domingo na Festa Nacional do Minibasquete, em Paços de Ferreira.

Os brigantinos contam com 16 atletas, oito masculinos e oito femininos, do Estrelas Brigantinas e do Mirandela Basquete Clube.

A competição conta com cerca de 400 jovens jogadores que medem forças nos escalões sub-12.

A iniciativa vai na 10ª edição e é muito semelhante à Festa do Basquetebol Juvenil, que todos os anos se realiza no Algarve, em Albufeira. “A associação tem estado sempre presente nesta actividade e vai continuar a participar. É um momento único para estes jovens atletas e que os marca bastante”, destacou Marcelino Martins, presidente da Associação de Basquetebol de Bragança.

O evento junta as selecções distritais de basquetebol num formato competitivo. Mas, os resultados não são o mais importante. “Importante é o gosto pela modalidade. Os atletas que participam nesta iniciativa têm, depois, uma motivação extra muito maior para praticarem a modalidade e trazer amigos para o basquetebol. Aumentar o número de praticantes é o que se pretende”, referiu.

A 10ª Festa Nacional do Minibasquete começou ontem, em Paços de Ferreira, e termina no próximo domingo, dia 17.

O evento conta ainda com uma acção solidária de apoio a jovens ucranianos com a recolha de material escolar, que será posteriormente doado.

Foto de FPB