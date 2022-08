Associação de Basquetebol estuda estratégias para aumentar o número de atletas

Marcelino Martins, presidente da Associação de Basquetebol e Bragança, quer aumentar o número de atletas no distrito, mas reconhece que a tarefa não é fácil. Para o responsável da associação “a baixa densidade demográfica” é um obstáculo no crescimento da modalidade. “Estamos a tentar reactivar a modalidade em Moncorvo, que tem historial no basquetebol, mas para já mantemos activos apenas os três clubes de Macedo, Bragança e Mirandela”.

E é em Moncorvo, que já teve muita tradição no basquetebol, que está localizado o único campo do distrito de Bragança de 3x3 Basket Art, inaugurado em Outubro de 2020. Marcelino Martins avança que Mirandela também poderá ter um espaço igual. A associação aguarda por financiamento. “Há um projecto feito para Mirandela e já o apresentei nas reuniões dos presidentes das associações. Estamos à espera mais uma vez da parte financeira”.

Para Marcelino Martins há dois factores importantes para promover o crescimento do número de atletas e de clubes, espaços próprios para a prática do basquetebol e treinadores devidamente formados. “Quando há espaços para os jovens praticar a modalidade é evidente que o gosto aparece. Mas só os espaços não chegam é necessário haver pessoas qualificadas para ensinar a modalidade. Temos algum défice a nível de treinadores e estamos a tentar aumentar o número de técnicos qualificados nos clubes”.

A Associação de Basquetebol de Bragança não reúne condições para avançar com a realização de um curso de treinadores, mas Marcelino Martins garantiu que há técnicos do distrito em formação noutras associações para fazer o Grau II e que vários atletas vão avançar para o Grau I.

Para a próxima época vão manter-se em competição os únicos clubes do distrito: Macedense, Estrelas Brigantinas e Mirandela Basquete Clube.