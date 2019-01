Associação de Ciclismo de Bragança vai avançar com duas novas competições

A “Transmontana MTB” está marcada para os dias 6 e 7 de Abril, vai ligar Bragança a Montalegre e vice-versa. Segundo Miguel Monteiro, presidente da ACB, a prova resulta de “uma ideia antiga partilhada com o presidente do município de Montalegre”. “Ainda estamos numa fase de fazer orçamentos, mas é uma prova que tem tudo para andar. Será uma prova diferente”.

Quanto à “Volta ao Nordeste MTB” está agendada para os dias 27, 28 e 29 de Setembro. “Estamos em conversações com alguns municípios, que foram eles próprios que sugeriram essa possibilidade, e dois já deram uma resposta positiva. Haverá um prólogo e depois etapas entre as várias localidades, ainda estamos a definir isso”, adiantou Miguel Monteiro.

Garantida está também a segunda edição da Volta ao Nordeste, mas em estrada, de 25 a 28 de Abril.

Já no próximo mês de Fevereiro, no dia 17, tem início a Taça ACB de XCM em Sendim e o Open de Estrada arranca a 26 de Maio com o “Grande Prémio de Ciclismo de Torre de Moncorvo”.

Em relação aos Encontros de Escolas de Ciclismo estão programados sete e o primeiro realiza-se no dia 10 de Fevereiro, em Macedo de Cavaleiros.