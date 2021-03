Associação de Futebol de Bragança lança Ciclo de Formações Internas

As formações estão marcadas para os próximos dias 30 e 31 de Março e vão decorrer no âmbito dos Cursos de Treinadores UEFA C e B da Associação de Futebol de Bragança, relativos à temporada 2029/2021.

A iniciativa tem como objectivo “dotar os formandos dos cursos de mais conhecimento e competências, neste caso através da experiência tanto de treinadores que estão no terreno nos mais diversos contextos, bem como dando a conhecer algumas aplicações utilizadas por empresas do sector”, explicou Sílvio Afonso Carvalho, Director Técnico Distrital da A.F. Bragança.

Para este ciclo de formações, a A.F. Bragança conta no dia 30 com brigantino Fernando Morato, preparador-físico da Académica de Coimbra, para falar do tema “Gestão e manipulação do exercício no treino” e Bruno Fidalgo, Analista e observador do Vitória Sport Clube B, que vai abordar a “Observação e análise do adversário e própria equipa”.

No dia seguinte, Gonçalo Moura, director da FutMagazine, aborda o tema “Como entrar em contacto direto com o contexto profissional e estar preparado” e Acácio Santos, CO Fundador da Coach ID, fala de “A tecnologia ao dispor de todos os treinadores”.